TikTok satılacak mı? Çiçeği burnunda ABD Başkanı Trump tercihini açıkladı

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan Çin merkezli sosyal medya devi TikTok geçen pazar Yüksek Mahkeme’nin onama kararıyla geçici olarak devre dışı kaldı.

Mahkeme kararı, ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD'li bir firmaya satılmadığı takdirde ‘ulusal güvenliğe tehdit’ içerdiği gerekçesiyle ABD’de yasaklanmasını öngörüyordu.

TikTok’un imdadına ise yeni ABD Başkanı Donald Trump yetişti. Trump pazartesi günü bir başkanlık kararnamesiyle yasanın uygulanmasını 75 gün erteleceğini duyurdu.

Elon Musk ya da Larry Ellison

20 Ocak’ta yemin ederek Beyaz Saray’da ikinci dönemine başlayan Trump, TikTok’u Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ya da Oracla İcra Kurulu Başkanı Larry Ellison’ın almasını istediğini açıkladı.

Trump, "Anlaşma yapma hakkına sahibim. Yani birilerine şunu söylemeyi düşünüyorum: TikTok'u satın alın ve yarısını ABD’ye verin. Biz de size izin verelim ve harika bir ortakları olsun" dedi.

Musk'ın TikTok'u almasından yana olup olmayacağı sorulan Trump, "Satın almak isterse arkasında olurum" yanıtını verdi.

500 milyar dolarlık yeni bir yapay zeka altyapısı taahhüdünü duyurmak için düzenlenen basın toplantısında yanında duran Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison için de "Larry'nin de satın almasını isterim" diye konuştu.