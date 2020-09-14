Tiktok satıştan vazgeçti

14 Eylül 2020

Dünya ONLINE

Çin'in devlet destekli televizyon kanalı CGTN'nin haberinde, Çinli teknoloji firması Bytedance'in TikTok uygulamasını Microsoft ya da Oracle'a satmaktan vazgeçtiği ve yazılımın kaynak kodunu ABDli alıcılarla paylaşmayacağı belirtildi.

Bytedance'in TikTok'un kaynak kodunu ABDli firmalara satmama kararı almasında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in, Çin'in, Çinli firmaların yasal hak ve menfaatlerini korumalarını desteklediğini açıklaması etkili oldu.

Tiktok'un ilk olarak Microsoft'a satılması planlanırken, Microsoft'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tiktok'u satın almak için yaptığımız teklifin hem kullanıcılar hem de ulusal güvenlik açısından iyi sonuçlanacağından eminiz. Bunu yapmak için yazılım üzerinde, güvenlik, gizlilik, çevrimiçi güvenlik ve dezenformasyonla mücadele adına ciddi değişimler planlamıştık. Tiktok'tan yapılan açıklamada, firmanın Microsoft'a satılmayacağı duyuruldu. Firmanın bahsedilen konularda nasıl değişiklikler yapacağını görmeyi bekliyoruz." denildi.

Tiktok'tan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada firmanın ABD haklarını "eski ve güvenilir" bir teknoloji partneri olan Oracle'a satmayı planladığı belirtilmiş ancak Wenbin'in açıklamaları sonrasında firmanın satıştan tamamen vazgeçerek, yazılımın kaynak kodu hiçbir ABDli alıcı ile paylaşmayacağı ancak bir teknoloji ekibinin yeni bir algoritma geliştirebileceği ifade edildi.

Bytedance ayrıca, ABD'nin bu öneriye sıcak bakmaması durumunda Tiktok'un ABD operasyonlarının tamamen durdurulabileceğini açıkladı.

Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü ifade edilmişti..

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." demişti.