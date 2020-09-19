TikTok, Trump yönetimini mahkemeye verdi

19 Eylül 2020

TikTok ve sahibi ByteDance, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de engellenmesi kararını Washington'da bir mahkemeye başvurarak şikayet etti.

TikTok'un şikayetinde, Trump'ın bu kararının sebebinin politik olduğu ve yetki sınırlarını aştığı belirtilirken, ayrıca firmanın ifade özgürlüğüne de saldırıldığı ifade edildi.

Şirket, ABD Ticaret Bakanlığı'nın, TikTok kullanıcılarının kişisel verilerinin güvende olduğuna işaret eden kanıtları görmezden geldiğini, ve ABD'nin ulusal güvenlik endişlerini dindirmek adına çeşitli laternatifler sunulduğunu ancak ABD Ticaret Bakanlığı'nın TikTOk'un ABD operasyonunu yok ete kararı aldığını belirtti.

Trump'ın bu Çin'e karşı politikalarını sertleştirmesinin sebebi olarak kasım ayındaki başkanlık seçimleri gösterilirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'li firmalara, Çin menşeli uygulamaları dijital mağazalarından kaldırma çağrısı yaptı.