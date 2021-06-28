TikTok'a müstehcen içerik nedeniyle 10 gün kapatma

Ülkede Sindh Yüksek Mahkemesi, TikTok’un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, TikTok’un daha önce Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) nezdinde müstehcenlik yayan hesapların kapatılacağına dair verdiği sabit taahhüt ve güvencelere uymadığını belirtti.

TikTok’un hukuka, İslam’ın temel emirlerine ve Pakistan kültürüne saygı göstermediğine işaret edilen kararda, kısa süre önce sosyal medyada "LGBT onur ayı" kutlamaları için kampanya başlatıldığına vurgu yapıldı. Mahkeme 8 Temmuz’daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok’u askıya alma kararı verdi.

Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı. Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

11 Mart'ta yasak getirilmişti

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart’ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti. Mahkeme 1 Nisan’da ise TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.