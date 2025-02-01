TikTok'ta en çok takipçiye sahip olan fenomen Khaby Lame, UNICEF'in Yeni İyi Niyet Elçisi oldu

TikTok’ta 162,4 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen ismi olan Senegal asıllı İtalyan fenomen Khaby Lame, UNICEF tarafından İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

UNICEF ile Senegal’de çocuklarla buluştu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Lame yeni görevi kapsamında Senegal’e geldi. Ülkenin farklı bölgelerinde dört gün boyunca çocuklar ve gençlerle vakit geçiren Lame, başkent Dakar’da düzenlenen bir törenle resmi olarak UNICEF İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

Törende konuşan UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou, Lame'nin sade ama etkili anlatım tarzının ve geniş takipçi kitlesinin onu olağanüstü bir elçi yapacağını belirtti.

Lame ise bu unvana layık görülmekten gurur duyduğunu ifade ederek, çocuklara yardım etme misyonunu kendi hayat deneyimleriyle birleştirmek istediğini söyledi. Kovid-19 salgını döneminde işsiz kaldığını hatırlatan Lame, yoksullukla mücadele etmiş biri olarak dünya çocuklarına destek olmak istediğini dile getirdi.

TikTok fenomeni Lame, yeni misyonunu duyurdu

Görevine ilişkin ilk mesajını TikTok üzerinden paylaşan Lame, UNICEF elçisi olarak çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceğini belirtti. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile de bir araya gelen Lame, çocukların eğitimi ve geleceğiyle ilgili projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Sessiz komedyen" TikTok’ta rekor kırıyor

Senegal’in Ziguinchor bölgesinde doğan ve henüz bir yaşındayken ailesiyle İtalya’nın Chivasso kentine taşınan Lame, 2020’de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldıktan sonra TikTok hesabını açmıştı. “Sessiz komedyen” olarak tanınan fenomen, karmaşık yöntemlerle yapılan basit işlere mizahi bir bakış açısı getirerek milyonlara ulaşmayı başardı.

2,5 milyar beğeniye sahip olan Lame, TikTok videolarında yalnızca jest ve mimiklerini kullanarak ün kazandı. 162,4 milyon takipçiyle platformun en çok takip edilen ismi olan Lame, UNICEF elçisi olarak küresel çapta çocuklara yönelik projelere destek verecek.