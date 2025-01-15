TikTok'un ABD'de yasaklanma ihtimalini protesto edenlerden sosyal medya göçü tepkisi

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un ülkede yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını tartışırken, ülkedeki TikTok kullanıcıları, başka bir Çinli platforma, RedNote'a (Çin'deki adıyla Xiaohongshu) akın etmeye başladı.

Yaklaşık 300 milyon kullanıcısı olan uygulamaya ABD'li kullanıcıların da 'göç etmesiyle' yeni bir kalabalık eklenirken, kendilerini 'TikTok göçmeni' etiketiyle 160 binden fazla gönderi paylaşıldı. Bu nedenle RedNote uygulaması ABD App Store'unda bu hafta en fazla indirilen uygulama oldu.

Çinli kullanıcılar ise 'TikTok göçmenlerini' hoş geldiniz paylaşımlarıyla karşılayarak bazıları İngilizce ödevleri için yardım isterken bazıları da ABD'li kullanıcıların 'İngilizce konuşun' gönderilerine 'Burası Çin, siz Çince öğrenin.' yanıtını verdi.

Yasak kararı 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi veya Yüksek Mahkemenin aksi yönde karar almaması durumunda TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump, geçmişte uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a 'ya sat ya da yasaklanırsın' diyen yasa tasarısını kabul etmişti.