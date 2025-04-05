TikTok’un ABD'deki kaderi belirsiz: Anlaşma için Pekin’in onayı şart

ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok yasağını 75 gün ertelemesinin ardından, uygulamanın çatı şirketi ByteDance’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, TikTok'un ABD’deki faaliyetlerine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaylanması gerektiğini vurguladı.

TikTok üzerinden yapılan açıklamada, ABD tarafıyla hâlâ çözülmesi gereken önemli meselelerin bulunduğu ifade edildi. ByteDance, henüz iki ülke arasında anlaşmaya varılmadığını belirterek, Çin mevzuatının bağlayıcılığına dikkat çekti.

TikTok’un geleceği, ABD’de uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce yasak kararı alınan TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD’de erişime kapatılmış, ancak 19 Ocak’ta yeniden kullanıma açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk günlerde yasağın yürürlüğe girmesini 75 gün ertelemiş, dün bu süreyi yeniden 75 gün uzatmıştı. Ancak Beyaz Saray ve ByteDance arasındaki belirsizlik hâlâ sürüyor.

Şirketin son açıklaması, yalnızca Amerikan hükümetiyle yapılacak bir mutabakatın yeterli olmayacağını, aynı zamanda Pekin yönetiminin yasal onayının da zorunlu olduğunu gösteriyor. Bu durum, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerinin geleceğini daha da karmaşık hale getiriyor.

ByteDance’in mesajı, ABD-Çin arasında süregelen teknoloji savaşı bağlamında değerlendirilirken, uzmanlar bu açıklamanın süreci daha da uzatabileceği görüşünde. Her iki ülkenin dijital egemenlik ve ulusal güvenlik öncelikleri göz önüne alındığında, TikTok'un akıbetine dair kesin bir sonucun yakın zamanda alınması zor görünüyor.