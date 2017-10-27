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Tillerson: Esed'in Suriye’nin geleceğinde yeri yok

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Beşar Esed'in Suriye’nin geleceğinde yeri yok" dedi.

Tillerson: Esed'in Suriye’nin geleceğinde yeri yok
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşar Esed ve ailesinin Suriye'nin geleceğinde hiçbir rolünün olmayacağını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan Tillerson, "ABD, Beşar Eset'in hükümette olmadığı, bütün ve birleşmiş bir Suriye istiyor" dedi.

"Esed ailesinin saltanatı sona eriyor" diye konuşan ABD Dışişleri Bakanı, asıl önemli konunun ise bunun nasıl gerçekleşeceği olduğunu söyledi. 

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