Tillerson: Suriye'de güvenli bölge için Türkiye ile çalışmak istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ile birlikte çalışarak "güvenli bölge" oluşturmayı umduklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ile birlikte çalışarak "güvenli bölge" oluşturmayı umduğunu belirtti.
Paris gezisi sırasında gazetecilere konuşan Tillerson, Türkiye'ye "İhtiyacınız olabilecek güvenli bölgeyi oluşturmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim" teklifinde bulunduklarını söyledi.
Tillerson, "Bu nedenle Türklerle ve bölgedeki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimiz ve Türkiye'nin güvenlik konusundaki meşru kaygılarını nasıl karşılayabildiğimiz konusunda görüşmeler yapıyoruz" dedi.
Tillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruz
Kaynak: Reuters