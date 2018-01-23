ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Tillerson: Suriye'de güvenli bölge için Türkiye ile çalışmak istiyoruz

Tillerson: Suriye'de güvenli bölge için Türkiye ile çalışmak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ile birlikte çalışarak "güvenli bölge" oluşturmayı umduklarını söyledi.

Tillerson: Suriye'de güvenli bölge için Türkiye ile çalışmak istiyoruz
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ile birlikte çalışarak "güvenli bölge" oluşturmayı umduğunu belirtti.

Paris gezisi sırasında gazetecilere konuşan Tillerson, Türkiye'ye "İhtiyacınız olabilecek güvenli bölgeyi oluşturmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim" teklifinde bulunduklarını söyledi.

Tillerson, "Bu nedenle Türklerle ve bölgedeki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimiz ve Türkiye'nin güvenlik konusundaki meşru kaygılarını nasıl karşılayabildiğimiz konusunda görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Tillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruzTillerson: Türkiye’nin meşru haklarını tanıyoruz

 

Kaynak: Reuters

ABD Rex Tillersın Türkiye Suriye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.