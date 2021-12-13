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Time, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

ABD'de haftalık yayınlanan Time dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı seçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Derginin Üst Yöneticisi (CEO) ve Baş Editörü Edward Felsenthal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın Kişisi, bir etkinin işaretidir ve çok az kişinin Musk'tan daha çok dünya ve dünya dışında etkisi vardır." ifadesini kullandı.

Musk'ın toplumlara büyük değişiklik getiren bir kişi olarak öne çıktığını belirten Felsenthal, "Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Yörüngeye uydular götürüyor ve güneşe koşuyor, kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor." ifadelerini kullandı.

Fersenthal, Musk'ın birçok insan için ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, Musk'ın teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdiğini belirtti.

1927'den bu yana "Yılın Kişisini" seçen Time Dergisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'yu "Yılın Sanatçısı", ABD'li Jimnastikçi Simone Biles'ı da "Yılın Sporcusu" seçti.

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