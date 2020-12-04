Time ilk kez yılın çocuğunu seçti

ABD'li politika dergisi Time, 1927'den bu yana her yıl ilan ettiği "Yılın Kişisi" yerine bu yıl ilk kez "Yılın Çocuğu"nu seçti.

Dergiden yapılan açıklamada, ”Dünya, onu şekillendirenlere aittir. Güven verici gerçek şu ki, her yeni nesil dünyaya daha fazla katkı sağlıyor. Bu yüzden dünyaya her boyutta olumlu katkı sağlayan 8 ila 16 yaşları arasında 5 binden fazla Amerikalı arasından seçilen beş çocuğu yılın finalisti ilan ettik” denildi.

"Yılın Çocuğu" ödülünü Gitanjeli Roa kazanırken, Tyler Gordon, Jordan Reeves, Bellen Woodard ve Ian McKenna da diğer finalistler oldu.

Hollywood yıldızı , Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve Time yazarı Angelina Jolie’nin sorularını Colorada’daki evinden Zoom aracılığıyla yanıtlayan Gordon, "Gözlemleyin, beyin fırtınası yapın, araştırın, inşa edin ve iletişim kurun. Her sorunu çözmeye çalışmayın, sadece sizi heyecanlandıran birine odaklanan. Ben yapabildiysem, herkes yapabilir" diyerek başarısının sırrını özetledi.

Kirli içme suyundan opioid bağımlılığına, siber zorbalıktan sosyal medya bağımlılığına kadar dar çeşitli sorunları çözmek için yapay zekayı kullanan Rao, Jolie’ye dünyadaki sorunları çözmek için küresel bir genç yenilikçiler topluluğu yaratma planını açıkladı.

İlk icadı 10 yaşında

NTV'nin haberine göre, Rao, 2014 yılında Michigan eyaletinde yer alan Flint kentinde içme suyu krizinin yaşanmasının ardından ilk icadını ortaya çıkardı. Sudaki kurşun içeriğini ölçmenin yollarını inceleyen küçük bilim insanı, Bluetooth aracılığıyla bilgi gönderebilen, karbon nanotüplere dayalı bir Tethy’sadlı bir cihaz geliştirdi. Rao, bu icadıyla Discovery Education 3M Genç Bilim insanı Ödülü’nü aldı. 2018 yılında ise MAKERS konferansından 25 bin dolar ödüle ve ABD Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Çevresel Gençlik Ödülü'ne layık görüldü. 9 Ocak 2019 itibarıyla Denver su tesisinde çalışan genç mucit iki yıl içinde bir prototip sahibi olmayı umduğunu söyledi.

Gitanjali, reçeteli opioid bağımlılığının erken teşhisi için genetik mühendisliğindeki gelişmelere dayanan bir teşhis aracı geliştirdiği için Mayıs 2019'da TCS Ignite Innovation’un düzenlediği en iyi sağlık aracı ödülünü kazandı. Bununla birlikte piyano da çalabilen Gitanjali, siber zorbalığı erken aşamada tespit edebilen Kindly adından bir mobil uygulama geliştirdi.