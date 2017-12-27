Times: 300 İngiliz DEAŞ'lı Türkiye'de saklanıyor

27 Aralık 2017

İngiliz Times gazetesi, DEAŞ'a katılan 300'e yakın İngiliz cihatçının, örgütün Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgi sonrası Türkiye'de saklandığını öne sürdü.

Times'ın baş sayfasında yer verdiği habere göre, Suriye'nin Rakka kenti ile Irak'ın Musul kentinin DEAŞ'tan geri alınması sonrasında binlerce cihatçı Türkiye'ye kaçtı. Bu cihatçıların 300'e yakınının İngiliz olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz güvenlik kaynakları, Türkiye'den İngiltere'ye dönmenin giderek zorlaştığını, geri dönmeye çalışan cihatçıların örgüt için savaştıklarına ilişkin kanıt olduğu takdirde, İngiltere iç istihbarat servisi MI5 ile polis görevlileri tarafından sorgulanacağını belirtti."

Haberde, Batılı istihbarat kuruluşlarının da DEAŞ'ın olası saldırılarından kaygı duyduğu kaydedildi.

Habere göre, DEAŞ'a katılmak için yola çıkan 850 İngiliz'in yaklaşık yarısı geri döndü. Örgüte katılanların 130'unun ise öldüğü bildirildi.

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