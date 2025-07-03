'Timsah Alcatraz'ın benzerlerini yapacak
Florida’daki düzensiz göçmenler için yapılan ve "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan yeni tutukevini ziyaret eden ABD Başkanı Trump, benzer tesislerin Louisiana ve Alabama başta olmak üzere Cumhuriyetçi eyaletlerde de açılacağını bildirdi.
Florida’daki doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan 5 bin yataklı tutukevinin benzerleri de yapılacak.
"Timsah Alcatraz"ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, tutukevine benzer tesislerin Louisiana ve Alabama başta olmak üzere Cumhuriyetçi eyaletlerde de açılacağını söyledi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan tesisin yakında "en tehlikeli göçmenlerden bazılarını" barındıracağını belirterek, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek" diye konuştu.
Kişi başına düşen göçmen maliyeti 70 bin dolar!
Florida eyaleti dışında benzeri tesislere ihtiyaç olup olmadığı sorusuna Trump, "Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller" dedi. Trump, "Timsah Alcatraz" benzeri devasa göçmen tutukevi tesislerini "birçok eyalette görmek istediklerini" belirterek, bunların "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapishanelerden çok farklı olmadığını söyledi. Eski Başkan Joe Biden’ın göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, düzensiz göçmenlerin her bir ABD'li vergi mükellefine 70 bin dolara mal olduğunu ifade etti.
Yıllık maliyeti 450 milyon dolar
Trump tesisi ziyaret ederken, dışarıda bir grup protestocu "Toplama kampına hayır" ve "Çevreye zarar verilmesin" yazılı döviz ve pankartlarla gösteri yaptı. Eyaletin doğal yaşam alanı olarak bilinen Everglade bölgesinde bulunan Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen "Timsah Alcatraz" tutukevi tesisinde binden fazla güvenlik görevlisi çalışacak. Tel örgülerle bölümlere ayrılmış büyük koğuşlarda çift katlı ranzalar şeklinde 5 bin yatak kapasitesi bulunan tesisin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı ve bu paranın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Barınak ve Hizmetler Programı'ndan karşılanacağı belirtiliyor.
“Japonya ve diğer ülkeler şımardı”
ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini belirterek, birçok ülkeye ödemeleri gereken gümrük vergisi oranlarını içeren mektuplar göndereceğini bildirdi. Florida dönüşü Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından emin olmadığını dile getirerek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü. Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.
Montaj davasından 16 milyon dolar kazandı
CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, ABD Başkanı Donald Trump'ın "60 Minutes" programında "yanıltıcı düzenleme yaptığı" suçlamasıyla açtığı tazminat davasında 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya vardı. Açıklamada, Trump'ın hukuki süreçteki masraflarının ödemeye dahil olduğu ve kalan miktarın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağı kaydedildi.
Uzlaşma kapsamında Paramount Global'ın, başkan adaylarıyla yapılacak "60 Minutes" mülakatlarının yazılı dökümünü yayınlamayı kabul ettiği aktarılan açıklamada, firmanın olay nedeniyle özür dilemediği detayına yer verildi. Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.
“Netanyahu savaşları bitirmek istiyor”
ABD Başkanı Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayacağı bilgisini yineledi. Gazetecilerin soruları üzerine, İran’ın nükleer tesislerinin "yok edilmesi" nedeniyle "kutlama" yapacaklarını söyleyen Trump, Netanyahu’nun kendisi gibi "savaşları bitirmek istediğini" savundu. Trump, "İran'dan ne istersek onu alacağız. Biliyorsunuz, şu anda çok büyük yaptırımları var. Yaptırımlarla mücadele ederek bir şey yapmaları onlar için çok zor olacak. Onlarla anlaşabileceğimiz ve ülkelerini yeniden inşa edebilecekleri bir zamanın gelmesini dört gözle bekliyorum" diye konuştu.