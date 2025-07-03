'Timsah Alcatraz'ın benzerlerini yapacak

Florida’daki doğal vah­şi yaşam alanı Everg­lades’te inşa edilen ve düzensiz göçmenlerin tu­tulacağı "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan 5 bin ya­taklı tutukevinin benzerleri de yapılacak.

"Timsah Alcat­raz"ı ziyaret eden ABD Başka­nı Donald Trump, tutukevine benzer tesislerin Louisiana ve Alabama başta olmak üzere Cumhuriyetçi eyaletlerde de açılacağını söyledi. İç Güven­lik Bakanı Kristi Noem ve Flo­rida Valisi Ron DeSantis ile birlikte tesisi gezen Trump, "Timsah Alcatraz" olarak ad­landırılan tesisin yakında "en tehlikeli göçmenlerden ba­zılarını" barındıracağını be­lirterek, "Bu tesis her yönden 10 mil (16 km) uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu ger­çekten sınır dışı edilmek" diye konuştu.

Kişi başına düşen göçmen maliyeti 70 bin dolar!

Florida eyaleti dı­şında benzeri tesisle­re ihtiyaç olup ol­madığı sorusuna Trump, "Lou­isiana ve Alaba­ma başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerde­ki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki Demok­rat eyaletler güvenlik ve polis­lik konusunda pek başarılı de­ğiller" dedi. Trump, "Timsah Alcatraz" benzeri devasa göç­men tutukevi tesislerini "bir­çok eyalette görmek istedikle­rini" belirterek, bunların "bir noktada uzun süre tutulacak bir sisteme dönüşebileceğini" ve inşa edilmesi yıllar süren ve çok para harcanan hapis­hanelerden çok farklı olmadı­ğını söyledi. Eski Başkan Joe Biden’ın göçmenlik politika­larını eleştiren Trump, düzen­siz göçmenlerin her bir ABD'li vergi mükellefine 70 bin dola­ra mal olduğunu ifade etti.

Yıllık maliyeti 450 milyon dolar

Trump tesisi ziyaret eder­ken, dışarıda bir grup pro­testocu "Toplama kampına hayır" ve "Çevreye zarar ve­rilmesin" yazılı döviz ve pan­kartlarla gösteri yaptı. Eyale­tin doğal yaşam alanı olarak bilinen Everglade bölgesinde bulunan Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen "Timsah Alcatraz" tutukevi tesisinde binden faz­la güvenlik görevlisi çalışacak. Tel örgülerle bölümlere ayrıl­mış büyük koğuşlarda çift kat­lı ranzalar şeklinde 5 bin ya­tak kapasitesi bulunan tesisin Florida'ya yıllık maliyetinin 450 milyon dolar olacağı ve bu paranın bir kısmının Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Barınak ve Hizmet­ler Programı'ndan karşılana­cağı belirtiliyor.

“Japonya ve diğer ülkeler şımardı”

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini belirterek, birçok ülkeye ödemeleri gereken gümrük vergisi oranlarını içeren mektuplar göndereceğini bildirdi. Florida dönüşü Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Japonya ile ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağından emin olmadığını dile getirerek, Japonya ve diğer ülkelerin "ABD'yi 30-40 yıldır kazıkladığı için şımardığını" öne sürdü. Japonya'nın ihtiyacı olduğu halde ABD'den pirinç almadığını ifade eden Trump, bu ülkenin ayrıca milyonlarca otomobil gönderdiği halde kendilerinden otomobil ithal etmediğini belirtti.

Montaj davasından 16 milyon dolar kazandı

CBS News'ün bağlı olduğu ana şirket Paramount Global, ABD Başkanı Donald Trump'ın "60 Minutes" programında "yanıltıcı düzenleme yaptığı" suçlamasıyla açtığı tazminat davasında 16 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşmaya vardı. Açıklamada, Trump'ın hukuki süreçteki masraflarının ödemeye dahil olduğu ve kalan miktarın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağı kaydedildi.

Uzlaşma kapsamında Paramount Global'ın, başkan adaylarıyla yapılacak "60 Minutes" mülakatlarının yazılı dökümünü yayınlamayı kabul ettiği aktarılan açıklamada, firmanın olay nedeniyle özür dilemediği detayına yer verildi. Trump, Aralık 2024'te "60 Minutes" programında Demokrat rakibi Kamala Harris ile yapılan mülakatını yanıltıcı şekilde düzenlediği suçlamasıyla CBS News televizyonuna 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

“Netanyahu savaşları bitirmek istiyor”

ABD Başkanı Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayacağı bilgisini yineledi. Gazetecilerin soruları üzerine, İran’ın nükleer tesislerinin "yok edilmesi" nedeniyle "kutlama" yapacaklarını söyleyen Trump, Netanyahu’nun kendisi gibi "savaşları bitirmek istediğini" savundu. Trump, "İran'dan ne istersek onu alacağız. Biliyor­sunuz, şu anda çok büyük yaptı­rımları var. Yap­tırımlarla müca­dele ederek bir şey yapmaları onlar için çok zor olacak. Onlarla anlaşabi­leceğimiz ve ülkelerini yeniden inşa edebilecekleri bir zamanın gelmesini dört gözle bekliyo­rum" diye konuştu.