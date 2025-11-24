Titanic battığında duran cep saati 99 milyon TL'ye satıldı

Titanic’in batış anında durduğu belirtilen altın cep saati, İngiltere’de düzenlenen açık artırmada 1,78 milyon sterline (9.9 milyon TL) satılarak 'facia hatıraları' arasında yeni bir fiyat rekoru kırdı.

18 ayar Jules Jurgensen marka saat, ünlü Amerikan perakende devi Macy’s’in ortaklarından İsidor Straus’a aitti. Titanic, Southampton’dan New York’a giderken 14 Nisan 1912 gecesi buzdağına çarpmış, yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmişti.

Cesediyle birlikte ailesine teslim edildi

Geminin sulara gömüldüğü saat olan 02.20’de duran cep saati, Straus’un cansız bedeniyle birlikte bulunarak ailesine teslim edildi.

(İsidor-İda Straus çifti, 113 yıl önceki faciada hayatını kaybetti.)

Straus’un eşi Ida’nın ise cesedine hiçbir zaman ulaşılamadı. Kurtulan tanıklara göre Ida cankurtaran botuna binmeyi reddederek eşinden ayrılmamayı seçti ve çift en son güvertede kol kola otururken görüldü.

Nesiller boyunca aile içinde korundu

Saat, Ida’nın eşine 43. doğum gününde hediye ettiği ve üzerinde Straus’un baş harflerinin kazılı olduğu biliniyor. Nesiller boyunca aile içinde korunmuş olan parça, son olarak İsidor’un torunlarından Kenneth Hollister Straus tarafından restore ettirilmişti.