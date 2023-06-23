Titan'ın enkazı parçalanmış halde bulundu

ABD Sahil Güvenliği Tuğamirali John Mauger, gazetecilere yaptığı açıklamada Kanada'ya ait bir gemiden gönderilen robot dalış aracının dün Titanik gemisinin burun kısmından 488 metre uzaklıkta, su yüzeyinin 4 km altında Titan isimli batiskaftan kalan bir enkaz alanı tespit ettiğini söyledi.

Pazar sabahı normalde iki saat süren yolculuk başladıktan 1 saat 45 dakika sonra, ABD merkezli OceanGate Expeditions tarafından işletilen Titan isimli araç ile su yüzeyinde bağlı olduğu gemi arasındaki irtibat kopmuştu.

Sahil Güvenliğinin açıklamasından önce OceanGate açıklamada bulunmuş ve Titan'daki tüm yolcuların hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Yolcular kişi başına 250 bin dolar ödemişti

Titan'daki yolcular arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding, 48 yaşındaki Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood, Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Suleman, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu olan Stockton Rush bulunuyordu. Yolcular söz konusu dalış için kişi başına 250 bin dolar vermişlerdi.