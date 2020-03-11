Tokyo 2020 Olimpiyatları ertelenecek mi?

11 Mart 2020

Tokyo 2020 Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, ekibinin Olimpiyat oyunlarıyla ilgili planları değiştirmeyi düşünmediğini ve koronavirüsten dolayı Olimpiyatın ertelenmesini öneren bir üst düzey yöneticinin özür dilediğini açıkladı.



Daha önce yapılan bir açıklamada, organizasyon komitesinin yürütme kurulu üyelerinden biri, Olimpiyatların bu yaz yapılamaması durumunda bir ya da iki yıl ertelenmesinin "en makul" seçenek olduğunu ifade etmişti.



"Olimpiyatların güvenli ve emin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz, bu bizim temel duruşumuz" diyen Mori, "Bu yüzden rotamızı ya da

planlarımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" diye ekledi. (REUTERS)