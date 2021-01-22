"Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz’da başlayacak"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın planlandığı gibi 23 Temmuz tarihinde gerçekleşeceği sözü verdi.

Bach, Japon haber ajansı Kyodo'ya yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle hem Japonya hem de yurtdışında Olimpiyatların düzenlenebilmesi konusundaki şüpheler artsa da IOC'nin ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ev sahibi ülkeye, IOC'nin Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'da Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacağına kesinlikle inandığı yönünde güvence veren Bach, "Bu nedenle B planı yok ve bu nedenle, bu oyunları güvenli ve başarılı yapmaya tam olarak kararlıyız" dedi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, sürekli olarak Japonya'nın Olimpiyat Oyunları'na planlandığı gibi ev sahipliği yapacağını taahhüt etse de, halen idari ve düzenleyici reformlardan sorumlu bakan olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Kono Taro, daha önce yaptığı açıklamada, Olimpiyatlarla ilgili belirsizliğin sürdüğüne işaret etmişti.

Olimpiyatların "her iki yöne de gidebileceğini" ifade eden Kono, IOC'yi "B planı, C planı" yapmaya çağırmıştı. Suga'nın ekonomi danışmanı Takeshi Niinami ise Tokyo Olimpiyatları'nın yapılıp yapılamayacağı konusunda emin olmadığını belirtirken, konuya ilişkin mart ayı sonuna kadar bir kararın çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua