Tokyo Olimpiyatları başkanının istifa edeceği iddia edildi

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi (JOC) Başkanı Yoshiro Mori, cinsiyetçi ifadelerinin ardından istifa etmeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin iki kaynağın verdiği bilgiye göre Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve olimpiyat köyü valisi olan Saburo Kawabuchi, Mori'nin yerini alacak.

Mori, bu ayın başında komitenin yönetim kurulu toplantısında kadınların çok konuştuğunu söylemiş ve hem Japonya'dan hem yurtdışından eleştirilere maruz kalmıştı.

Mori, Nippon televizyon kanalına yaptığı açıklamada Cuma günü toplantıda "düşüncelerini açıklayacağını" ancak bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Mori istifa edeceğine dair çıkan haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Mori geçen hafta kadınlara yönelik kullandığı cinsiyetçi ifadelerinden dolayı özür dilediğini, sözlerini geri aldığını ancak istifa etmeyi düşünmediğini söylemişti.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi (JOC), Mori'nin kadınlara yönelik kullandığı cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle yaşanan tepkilerin ardından Cuma günü özel bir yönetim kurulu toplantısı düzenlemişti.