Tokyo olimpiyatlarında bir istifa daha

Tokyo Olimpiyatları’nın açılış ve kapanış törenlerinden sorumlu direktörü Hiroshi Sasaki, açılış töreninde Popüler kültürün direttiği standartlarda bir vücuda sahip olmayan ünlü bir kadına domuz kostümü giydirme teklifinin tepki çekmesi üzerine istifa dilekçesi verdi.

İstifa teklifi, oyunların başlamasına sadece 4 ay kala, Olimpiyat Düzenleme Komitesi Başkanı Yoshiro Mori’nin cinsiyetçi yorumlarda bulunduktan sonra istifa etmesi ardından, oyunlara yeni bir gölge düşürdü.

Olimpiyat törenleri direktörlüğüne aralık ayında atanan Sasaki, 2020 yılının mart ayında Japon sahne sanatçısı Naomi Watanabe’ye bir domuz kostümü giydirilmesini teklif etmişti. Sasaki, teklifin amacını aşan bir şaka olduğunu ifade etti.

Söz konusu fikri , 2016 Rio Olimpiyatlarına, dönemin Başbakanı Shinzo Abe’nin Süper Mario kostümü ile katılmasına atıfta bulunma amacıyla ortaya attığını belirten Sasaki, mestektaşlarının kendisini eleştirmeleri üzerine söz konusu fikrin uygunsuz olduğunu farkettiğini açıkladı.

Sasaki yaptığı açıklamada, “Watanabe ve kırdığım herkesten özür dilerim” dedi ve istifasını Tokyo Olimpiyatları Başkanı Seiko Hashimoto’ya sunduğunu belirtti.