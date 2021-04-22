Tokyo Otomobil Fuarına COVID-19 engeli

Japonya'nın başkenti Tokyo'da iki yılda bir "Tokyo Motor Show"adı ile düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı bu yıl yapılmayacak.

En son Ekim 2019'da gerçekleştirilen fuarın bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını Japon Otomobil İmalatçıları Birliği Başkanı Akio Toyoda duyurdu.

Toyota Motor'un Başkanı da olan Akio Toyoda yaptığı açıklamada, pandemi sürecindee katılımcıların sağlıklarının korunmasının zorluğudikkate alınarak Tokyo Otomobil Fuarı'nın iptal edildiğini söyledi.

Toyoda, "Tokyo Motor Show ertelenmedi, iptal edildi. Pekçok insanın güvenlibir şekilde seyahat edemediği ortamda böyle bir etkinliği gerçekleştirmekzor olacaktı. Etkinliği online olarak gerçekleştirmek istemedik. Bu nedenleiptal etmeye karar verdik" diye konuştu.