Tokyo'da aşırı sıcaklar can aldı: 56 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo, yaz aylarında etkili olan aşırı sıcakların yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya. Tokyo Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında sadece 23 bölgede 56 kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu yaşlılar oluşturuyor. Verilere göre, ölümlerin 26'sı 70 yaş ve üzeri grupta gerçekleşirken, 80'li yaşlardaki 16 kişinin ve 60'lı yaşlardaki 10 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vefat eden 38 kişinin kliması vardı

Yapılan incelemeler, hayatını kaybeden 56 kişiden 54'ünün evde vefat ettiğini ortaya koydu. Daha da trajik olanı ise bu kişilerin 38'inin evinde klima olmasına rağmen kullanmaması. Ölen 11 kişinin de klima kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği kaydedilirken, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı aktarıldı.