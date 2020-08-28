Tokyo'da çekirdek enflasyon tahminlerin aksine geriledi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon tahminlerin aksine düştü.
Japonya İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, gıda hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,4 olan artışın yüzde 0,3'e ineceği yönündeydi.
Gıda hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 düştü.
Manşet enflasyon aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık enflasyon yüzde 0,3 arttı.
Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 0,1 düşüş yaşandı.
(Kaynak: Foreks)