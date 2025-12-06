Tom Barrack'tan F-35 açıklaması: 4 ila 6 ay içinde çözülür!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Milken Enstitüsü’nün düzenlediği bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "dostluğa" dikkat çekerek iki liderin "sıra dışı bir ilişkiyle" güçlü bir bağ kurduğunu dile getirdi.

"Türkiye AB'den sonraki en büyük müttefikimiz"

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden sonra NATO içindeki en büyük ikinci müttefik olduğunu hatırlatan Barrack, "Türkiye'nin AB'den sonra en büyük NATO müttefikimiz olduğunu her zaman söyleriz ki, öyle" ifadelerini kullanırken, buna karşın Avrupa’nın Türkiye’ye "yeterince saygı göstermediğini" ve Ankara’nın da AB üyeliğine sıcak bakmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "Büyük İsrail" gibi bir hedef taşımadığını iddia eden Barrack, İsrail’in "her yönden sıkışmış bir tabloyla karşı karşıya olduğunu" vurguladı. Barrack ayrıca, "Büyük İsrail" anlayışının ancak ticaret ve refah üzerinden şekillenebileceğini savundu.

"ABD'nin yaptırımları anlamsız"

Soru üzerine Türkiye–ABD hattındaki CAATSA yaptırımları ile F-16 ve F-35 süreçlerine değinen Barrack, bu konuların yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirtti. Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları "anlamsız" gördüğünü ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretimlerinin yanı sıra Ukrayna’ya gerçekleştirdiği İHA ihracatının farkında olduğunu aktardı.

"Uçaklar hangarda bekliyor"

Barrack, ABD’nin Türkiye’ye savaş uçağı satmamasına rağmen Ankara’nın Eurofighter Typhoon alımına yöneldiğini söyleyerek Türkiye’nin F-35 programında önemli bir konuma sahip olduğunu, hatta Türkiye'ye ait dört F-35 uçağının hangarda beklediğini ancak Ankara’nın bu uçaklara erişemediğini belirtti.

ABD’de iki yılda bir seçim yapıldığına işaret eden Barrack, “50 yıllık bir perspektife sahip Çinlilerle karşı karşıyayız. 100 yıllık bir perspektife sahip Ruslarla karşı karşıyayız. Uzun vadeli planlara, ilerlemeye ve teknolojiye sahip, her yerdeki iktidar sahipleriyle karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şekilde NATO tartışmalarına da değinen Barrack, "(Türkiye'nin) NATO'nun bir parçası olduklarını söylüyorsunuz, Avrupa'yı savunmalarını istiyorsunuz ama Avrupa onların en yüksek ve en iyi donanıma sahip olmasını istemiyor çünkü Rusya'da olanlardan endişe duyuyorlar. Bu, delilik." ifadelerini kullandı.

"4-6 ay içinde çözülür"

Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki görüşmesine de atıfta bulunan Barrack, şunları kaydetti:

"Trump ve Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'da ikili bir görüşme yaptılar. Bu, harika bir şeydi, 6 önemli konu vardı. Bu 6 konu 10 yıldır gündemdeydi ve bunların çoğunu çözdüler, buna S400'ün iki şartı da dahil. İşlerlik, ki bu sorunu çözdüler ve mülkiyet ki bu biraz daha zor. Bunların hepsi müzakere aşamasında, benim inancım bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceği ve ilişkilerin bir sonraki aşamasına geçileceği yönünde. Bu ilişkiler sağlam ve iyi. Herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor."