"Toparlanma hanehalkı ve şirket harcamalarına bağlı"

25 Eylül 2020

İngiltere Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrek ile ilgili ekonomik bülteninde, Birleşik Krallık ekonomisinde olumsuz etkisi büyük olan COVID-19 salgınının, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 20'lik bir düşüşe sebep olurken, hizmet ve taşımacılık sektörleri de salgından en fazla etkilenen sektörler olduğu belirtildi.

Hükümetin kısıtlamaları gevşetmesiyle yavaş bir toparlanma sürecine girildiğinin belirtildiği raporda, hanehalkı harcamalarının toparlanmanın olumlu bir seyirde olduğu ve işsizliğin artmasına rağmen, hükümetin destek paketleriyle toparlanmayı hızlandırdığı ifade edildi.

Birleşik Krallık gümrük ve Gelir İdaresi'ne göre, 9,6 milyon kişi COVID-19 İş Koruma Planı çerçevesinde ücretsiz izne çıkarıldı.

Banka açıklamasında, ekonomik toparlanmanın, salgının seyrine, kamu sağlığını korumak adına alınan önlemlere ve hanehalkları ile işletmelerin bu faktörlere verdiği tepkilere bağlı olduğuna işaret edildi.

Salgın ve salgın sebepli kriz ile ilgili belirsizlikler devam ederken, hanehalkları ve işletmelerin harcama kararlarını "en kötü senaryoya" göre verdikleri belirtildi.