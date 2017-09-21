Toshiba, çip bölümünün satışı için imzayı atıyor

21 Eylül 2017

Japonya merkezli Toshiba Corp, ortağı Westen Digital'ın başlattığı hukuki sürece rağmen hafıza çipi üreten birimini ABD'li özel sermaye fonu Bain Capital ve SK Hynix öncülüğündeki konsorsiyuma satılmasına ilişkin resmi imzaları bugün atmayı bekliyor.

Kaynaklar, borçlarını kapatmak ve tükenmiş sermayesini desteklemek arasında sıkışıp kalan Toshiba'nın, Bain Capital ve SK Hynix ile 18 milyar dolar karşılığında anlaşıldığını ancak sözleşmenin resmi olarak imzalanması için bütün katılımcılardan taahhüt mektubu beklediğini belirtti.

Ancak Toshiba'nın satış anlaşmasına varıldığını açıklamasına rağmen özellikle düzenleyici kurum onayları ve Western Digital'in açtığı davaya anlaşma hakkında soru işaretleri yaratıyor. Anlaşmanın tamamlanması için regülatörlerin onayı ve Toshiba'nın çip bölümünü isteyen Western Digital'in açması olası davaların üstesinden gelinmesi gerekli.

Satış hakkında devam eden belirsizlik Toshiba hisselerine yansıyor. Hisseler yüzde 1.6 ekside bulunuyor.