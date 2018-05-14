Total, Umman'la doğalgaz anlaşması imzaladı

14 Mayıs 2018

Fransız petrol ve gaz şirketi devi Total ile Umman hükümeti arasında, Umman'ın doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi için işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Total, Umman'ın doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesinde Shell ile ortaklık yapacak.

Total'ın verdiği bilgiye göre Block 6 olarak adlandırılan sahada yapılacak yatırımlar sonrasında ilk gaz üretimi günlük 500 milyon feet küp olarak başlayacak. Üretim daha sondra 1 milyar feet küp/gün seviyesine doğru yükseltilecek.