Toyota hibrit yatırımlarını büyütüyor: 912 milyon dolar beş tesise dağıtılacak

Toyota Motor, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim ağını güçlendirmek amacıyla beş tesise toplam 912 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, özellikle hibrit araçlara yönelik artan talebi karşılamak için hibrit üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

Bu yatırım, Toyota'nın önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de toplam 10 milyar dolara kadar çıkabilecek yatırım planının bir parçası olarak duyuruldu.

Yatırım beş fabrikada paylaştırılacak

Yatırım tutarı, Toyota'nın Batı Virginia, Kentucky, Mississippi ve Missouri'de bulunan beş fabrikası arasında paylaştırılacak. Kaynakların büyük bölümü hibrit araçlara özgü parçalar için yeni üretim hatlarının kurulmasına yönlendirilecek.

Toyota, ABD'de montajı yapılacak ilk hibrit-elektrikli modeli olan Toyota Corolla Hybrid için yaklaşık 125 milyon dolar ayıracak. En büyük pay ise Batı Virginia, Buffalo'daki tesise verilecek. Burada 453 milyon dolarlık yatırımla, 4 silindirli hibrit uyumlu motorların, yeni nesil hibrit şanzımanların ve arka motor bileşenlerinin üretim kapasitesi artırılacak.