Toyota ve Mitsubishi’den kritik karar! Çalışanlara DeepSeek yasağı

Japonya’nın önde gelen otomotiv ve savunma sanayi şirketleri Toyota ve Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek’i kullanmasını yasakladı.

“Bilgi güvenliği konusunda endişelerimiz var”

Kyodo ajansının haberine göre, iki şirketin yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toyota yetkililerinden biri, alınan karara ilişkin “Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var” ifadelerini kullanırken, Mitsubishi de çalışanlarının iş amaçlı DeepSeek kullanımına izin vermediklerini belirtti.

Benzer bir adımı, Japonya’nın büyük telekomünikasyon şirketlerinden SoftBank’in de attığı ve çalışanlarının firmaya ait cihazlarda DeepSeek’i kullanmalarını yasakladığı bildirildi. Haberde, birçok Japon firmasının yalnızca ABD merkezli yapay zeka modellerini tercih ettiği vurgulandı.

DeepSeek nedir?

Çin’de High-Flyer Capital Management fonu tarafından desteklenen DeepSeek, az sayıda çip ve düşük maliyetle geliştirdiği açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Kısa sürede dünya çapında popüler hale gelen model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.