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Toyota ve Nissan anlaşmasız Brexit durumunda vergi desteği istedi

Toyota ve Nissan, anlaşmasız Brexit ihtimalinde ödemek durumunda kalacakları ek gümrük vergileri için hükümetten destek istedi.

Toyota ve Nissan anlaşmasız Brexit durumunda vergi desteği istedi
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Birleşik Krallık'ta fabrikaları olan Toyota ve Nissan, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ın bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşamama ihtimalinde karşılaşacakları ek gümrük vergilerinin Birleşik Krallık hükümeti tarafından ödenmesini talep etti.

Birleşik Krallık'ın sene başında resmi olarak AB'den ayrılmasıyla başlayan Brexit geçiş süreci 31 Aralık tarihinde sona erecek. Taraflar geçiş sürecinin sonuna dek bir ticaret anlaşması imzalamayı başaramazlarsa otomotivde uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 düzeyine yükselecek.

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