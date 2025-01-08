Toyota ve Nissan'a da hizmet veren Japon çip devinden işten çıkarma!

Japon otomobil üreticileri Toyota ve Nissan'a da çip sağlayan Renesas Electronics, bu aralar durgun taleple başa çıkmaya çalışıyor.

Renesas, bu bahar için planlanan yöneticiler de dahil olmak üzere maaş zamlarını iptal etti.

Şirket küresel işgücünün yüzde 5'inden daha azına denk gelen 1.000'den az pozisyonu azaltacak.

Renesas, işten çıkarmaların devam eden pazar yumuşaklığını göz önünde bulundurarak uzun vadeli büyüme stratejisini yürütme yeteneğini artıracağını kaydetti.

Şirket, işten çıkarılacakların tam sayısını vermedi.