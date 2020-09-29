Toyota yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışı planlıyor

29 Eylül 2020

Toyota CEO'su Seiya Nakao, şirketin elektrikli araç satışlarının, planlanandan 5 sene önce, 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceğinin öngörüldüğünü açıkladı, ancak bu tarihin resmi bir hedef olmadığını ekledi.

Toyota, 2017 yılında, 2030 yılına kadar, 4,5 milyon adeti hibrit olmak üzere, yıllık 5,5 milyon elektrikli araç astışı hedeflediğini duyurmuştu.

Nakao'nun yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretim ve satışlarının beklenenden hızlı ilerlediğini ve satış hedefini, resmi olmasa da, 2025 yılına çekildiğini belirtti.

Toyota 2019 yılında 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmişti.