Toyota'dan GR Corolla için İngiltere hamlesi

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgilere göre Toyota, GR Corolla model spor otomobilinin üretiminin bir kısmını Japonya'dan İngiltere'ye kaydırmayı değerlendiriyor. Şirketin, Kuzey Amerika pazarına ihracat yapmak üzere İngiltere'de özel bir üretim hattı kurmak için yaklaşık 56 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor.

"Trump'ın vergilerine bir tepki değil"

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bu adımın İngiltere'deki mevcut kapasite fazlasından faydalanarak üretim sürecini hızlandırma amacı taşıdığını ifade etti. Böylece, araç için oluşan uzun teslimat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Aynı kişiler, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan otomobil ithalat vergilerine bir tepki olmadığının da altını çizdi.

Toyota, GR Corolla modelini Japonya'da hem iç pazar hem de başta Kuzey Amerika olmak üzere diğer ihracat pazarları için üretiyor. Ancak motor tutkunlarının benzinli versiyona gösterdiği yoğun talep nedeniyle özellikle Kuzey Amerika'daki talepleri karşılamakta zorlandığı aktarılıyor.