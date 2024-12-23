Transit anlaşmasında sona doğru: Avrupa'da dogal gaz fiyatları

Transit anlaşmasının bitmesine günler kala Avrupa doğal gaz fiyatları, Megavat/saat başına 44 Euro civarında dalgalanıyor.

Ukrayna geçen hafta Rus gazının transit geçişiyle sonuçlanacak alternatifleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazar günü Kremlin'de anlaşmanın yaklaşan sonunu görüştü. Fico, Putin'in Rusya'nın Ukrayna üzerinden Batı'ya gaz sevkiyatına devam etmeye hazır olduğunu teyit ettiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bunun 1 Ocak'tan sonra "pratikte imkansız" olacağını söyledi.

Fiyat artışına yol açabilir

Şu anda Avrupa'nın gaz ihtiyacının sadece bir kısmını karşılıyor olsa da, Ukrayna güzergahının aniden durması önümüzdeki ay fiyat artışlarına yol açabilir.

Avrupa genelinde depolama seviyeleri geçen yıla kıyasla daha düşük seviyelerde olup, bu durum önümüzdeki yaz stokların yeniden doldurulmasını daha da zorlaştırabilir. AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 75,93 seviyesinde.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı 44,08 Euro seviyesinde.