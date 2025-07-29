Trilyonluk fonun yöneticisi öldürüldü!

New York’un Manhattan bölgesindeki Park Avenue'de gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kronik travmatik ensefalopati hastalığı olduğu iddia edilen Shane Tamura isimli saldırganın üzerindeki notta Amerikan Futbol Ligi (NFL) ile ilgili ifadeler yer alırken, bu hastalığın futbol gibi temas sporlarında beyin hasarına yol açan dejeneratif bir hastalık olduğu öğrenildi.

Saldırganın hastalığından Amerikan Futbol Ligi'ni sorumlu tuttuğu ifade edilirken, ruh sağlığı sorunlarına rağmen silah ruhsatına sahip olması tartışma yarattı.

Blackstone yöneticisi öldürüldü

Silahlı saldırıda öldürülen dört kişiden birinin yatırım devi Blackstone'da görevli yönetici Wesley LePatner olduğu aktarıldı. Blackstone'un İcra Kurulu Başkanı olan LePatner'in binanın lobisinde vurulduğu ifade edildi.

Saldırı sırasında Blackstone çalışanlarının e-posta ve Microsoft Teams üzerinden birbirlerini uyardığı, bazı çalışanların barikat kurarak kendilerini ofislerine ve tuvaletlere kilitlediği öğrenildi.