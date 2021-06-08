Trudeau: Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman bir ailenin üzerlerine araç sürülerek öldürülmesine tepki gösterdi.

Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

London'dan gelen haberlerin kendisini dehşete düşürdüğünü belirten Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir.’’

London kentinde hayatını kaybedenler için bu gece bir anma töreni düzenlenecek.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.