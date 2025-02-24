Trudeau: Zelenskiy milyonlarca Kanadalıya ilham veriyor

Rusya-Ukrayna savaşında 3 yıl geride kalırken, Ukrayna'ya destek veren liderler Kiev'de bir araya geldi. Toplantıya 13 yabancı lider katıldı; 24 isim de çevrim içi bağlandı.

"5 milyarlık fonun ilk ödemesi"

Zirvede söz alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'ya 25 hafif zırhlı araç ve iki zırhlı muharebe destek aracı tedarik edeceklerini, enerji güvenliği konusunda destek sağlamak amacıyla hibe vereceklerini ve yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını belirtti.

Adil ve kalıcı barış için...

Zelenskiy'nin 'olağanüstü cesarete, dayanıklılığa ve kararlılığa' sahip olduğunu söyleyen Trudeau, Ukraynalı liderin kendisine ve milyonlarca Kanadalıya 'ilham vermeye devam ettiğini' kaydetti ve "Güçlü olanın haklı olduğu bir döneme geri dönemeyiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu barış, Ukraynalılar masada olmadan sağlanamaz" diye konuştu.