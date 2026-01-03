Trump, 2,92 milyon dolarlık çip anlaşmasını iptal etti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, önceki yönetim döneminde imzalanan bir anlaşmayı yürürlükten kaldırdı. Söz konusu anlaşma, havacılık ve savunma şirketi Emcore Corporation’un bilgisayar çipleri ve yonga plakası üretim faaliyetlerinin 2,92 milyon dolar karşılığında HieFo adlı çip şirketine devrini öngörüyordu.

“Ulusal güvenlik” vurgusu

Karara ilişkin yayımlanan başkanlık kararnamesinde, anlaşmanın ABD’nin ulusal güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Trump, HieFo’nun “bir Çin vatandaşı tarafından kontrol edildiğine” işaret ederek, şirketin ABD’nin güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerde bulunabileceğine dair “güvenilir kanıtlar” bulunduğunu belirtti.

Biden döneminde onaylanmıştı

İptal edilen satışın, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, 2024 yılında onaylandığı hatırlatıldı. Trump yönetimi, bu anlaşmanın mevcut koşullarda kabul edilemez olduğunu ve ulusal çıkarlarla bağdaşmadığını savunuyor.

Son yıllarda yarı iletken ve çip teknolojileri, ABD-Çin rekabetinin merkezinde yer alıyor. Washington, stratejik teknolojilerin yabancı kontrolüne geçmesini engellemek amacıyla denetimleri sıkılaştırırken, Trump’ın son kararı bu çizginin devamı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre iptal kararı, ABD’nin savunma ve ileri teknoloji alanlarında yabancı yatırımlara yönelik daha sert bir güvenlik yaklaşımına yöneldiğinin göstergesi. Beyaz Saray’ın önümüzdeki dönemde benzer anlaşmaları da mercek altına alması bekleniyor.