Trump: 3. çeyrek fantastik olacak

02 Temmuz 2020

ABD Başkanı Donald Trump, istihdam verisi sonrası Beyaz Saray’da basın toplantısı gerçekleştirdi ve beklenenden iyi gelen verileri ‘tarihin en iyi verileri’ olarak aksetti.

İşsizlik oranının son bir ayda 4,8 milyon istihdam yaratılmasıyla yüzde 2’den fazla düşüşle yüzde 11,1’e gerilediğini söyleyen Trump, “Bugünkü veriler ekonomimizin tekrar kükremeye başladığının kanıtıdır. Bunlar tarihi rakamlar” diye konuştu.

Son beş ayda 7,5 milyon istihdam yaratıldığını ve KOBİ’lerin yüzde 80’inin açıldığını söyleyen Trump “Hisse piyasaları da harika durumda” dedi ve “Vergi artırmak isteyen bir ABD başkanıyla bunun tamamı gider” diyerek seçmenlere Joe Biden seçilirse ekonominin kötüye gideceği ve hisse piyasalarında düşüş olacağı mesajını verdi. Yeni teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Trump, “Fantastik bir üçüncü çeyrek göreceğiz” dedi.

Dördüncü çeyrek de Trump’a göre “aşırı iyi olacak”.

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