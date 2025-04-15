Trump, 3 milyar dolarlık iklim fonunu iptal etti

ABD Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fonlanan projelerin büyük kısmının yüksek maliyetli olduğu ve kaynakların çiftçilere doğrudan yeterince ulaşmadığı savunuldu. Açıklamada, program kapsamındaki harcamaların büyük bölümünün “verimsiz projelere” gittiği belirtildi.

Tarım Bakanı Brooke Rollins, Biden yönetiminin söz konusu programı “çiftçilerden çok yeşil gündemi desteklemek amacıyla” oluşturduğunu öne sürdü.

Erozyon önleme ve emisyon azaltımı hedefleniyordu

İptal edilen program kapsamında; erozyonu önleyici bitki ekimi, tarımsal girdi yönetimi ve emisyon azaltımına yönelik çeşitli uygulamalar destekleniyordu. Biden yönetimi, program sayesinde 60 binden fazla çiftçiye ulaşılmasını ve 60 milyon metrik tonun üzerinde emisyon azaltımı sağlanmasını hedefliyordu.

Başkan Trump, göreve geldiği ilk günlerde Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmeyi öngören kararnameyi de imzalamıştı. Ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik politikaları yeniden devreye almıştı.