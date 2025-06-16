Trump, 36 ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planlıyor: İşte o ülkeler!

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülke vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan kararını genişletmeyi planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın tarafından görülen bir yazışmasına göre Trump yönetimi, 36 ülkenin daha vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayarak seyahat kısıtlamalarını önemli ölçüde genişletmeyi düşünüyor.

Trump bu ayın başlarında 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan bir kararname imzalamış ve ABD'yi "yabancı teröristlere" ve diğer ulusal güvenlik tehditlerine karşı korumak için bu adımın gerekli olduğunu söylemişti.

Trump, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız" demişti.

'Endişe kaynağı 36 ülke belirlendi'

Hafta sonu yapılan yazışmada, "Bakanlık, 60 gün içinde belirlenen kriterleri ve gereklilikleri yerine getirmemeleri halinde girişlerinin tamamen veya kısmen askıya alınması tavsiye edilebilecek 36 endişe kaynağı ülke belirledi" denildi.

Önümüzdeki 60 gün içinde bu endişeleri gidermemeleri halinde tam veya kısmi yasakla karşılaşabilecek ülkeler şunlar:

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Butan, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Etiyopya, Mısır, Gabon, Gambiya, Gana, Kırgızistan, Liberya, Malavi, Moritanya, Nijer, Nijerya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya ve Zimbabve.