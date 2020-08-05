Trump: 5G altyapısında Huawei ile çalışan ülkelerle güvenlik ortaklığı yapmayacağız

05 Ağustos 2020

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 5G altyapısında Huawei ile işbirliği yapan ülkeler ile hiç bir koşulda güvenlik konusunda birlikte çalışmayacağını duyurdu.

Çin'in yıllardır ABD verilerini çaldığını iddia eden Trump, ABD'nin pek çok müttefiğini Huawei ile çalışmasını engelleyerek bir "güvenlik felaketi" yaşamasını önlediğini belirtti.

Halen bazı ülkelerin 5G altyapısında Huawei ile çalışmayı gözden geçirdiğini ifade eden Trump, Huawei ile işbirliğine giden ülkeler ile güvenlik konusunda bilgi alışverişi ya da paylaşımı yapılmayacağını açıkladı.