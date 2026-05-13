Trump, 9 yıl aradan sonra tarihi zirve için Çin'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti resmen başladı. Trump ve kabine üyelerinin yanı sıra ABD iş dünyasının önde gelen isimlerini de taşıyan "Air Force 1" uçağı yerel saatle 20.00 sıralarında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na indi.

Burada resmi törenle karşılanan Trump, daha sonra makam aracıyla kalacağı otele geçti.

Trump'ı yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor

Trump'ın 15 Mayıs'a dek sürecek Çin temaslarının, yarın sabah Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisi onuruna Büyük Halk Salonu'nda düzenleyeceği resmi karşılama töreniyle başlaması, iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından "Cennet Tapınağı"na kültürel bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Tarihi zirvenin ilk gününün, Xi'nin Trump ve Amerikan heyeti onuruna vereceği devlet yemeğiyle sona ereceği belirtiliyor. Trump'ın Cuma günü Xi ile birlikte katılacağı "ikili çay toplantısı" ve çalışma öğle yemeğinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.

İran savaşı masaya yatırılacak

İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde, özellikle İran ile devam eden çatışmalar ile ABD'nin Çin'den beklentileri ve Pekin'in İran politikaları gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret dengesi, tedarik zinciri güvenliği, karşılıklı gümrük tarifeleri, ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışları ve yapay zeka ile çip üretimi gibi yüksek teknoloji alanlarındaki stratejik rekabet ve işbirliği fırsatlarının da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ziyaret tarihi önem taşıyor

Trump'ın Çin ziyareti, 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle tarihi bir önem taşıyor.

2017 yılında ilk başkanlık döneminde Çin'i ziyaret eden Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya gelmişti. Trump ve Xi, geçen yıl ekim ayında ise Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.