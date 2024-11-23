Trump A Takımı'nı belirliyor: Kritik koltuklar için adaylarını açıkladı

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Donald Trump, kabinesinde ve yönetiminde birlikte çalışacağı isimleri seçmeye devam ediyor.

Trump, yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın başına Lori Chavez-DeRemer'i aday gösterdiğini duyurarak, "Lori'nin hem iş hem de çalışma çevrelerinden aldığı güçlü destek, Çalışma Bakanlığı'nın her kesimden ABD'liyi eşi benzeri görülmemiş ulusal başarı gündemimizin arkasında birleştirebilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Eski Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncularından ve Trump'ın Beyaz Saray'daki eski yardımcılarından Scott Turner ise Trump tarafından İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı için aday gösterildi.

Trump ayrıca FDA'nın başına Prof. Dr. Marty Makary'i, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne de Russell Vought'u aday gösterdiğini kaydetti.