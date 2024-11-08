Trump A Takımı'nı kuruyor: Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı

ABD Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump seçim kampanyası yöneticisi Susan Summerall Wiles’ı Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Böylece Susie Wiles yeni Beyaz Saray Yönetimi’nde kritik bir pozisyona geldi.

Trump yayınladığı atama mesajında, “Wiles Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini kazanmama yardımcı oldu” ifadesine yer verdi.

Donald Trump zafer konuşmasında Wiles’tan “buz kız” olarak bahsetti. Seçilmiş başkan, Wiles’ın daha çok arka planda çalıştığını fakat ABD’de en korkulan siyasi isimlerden biri olarak bilindiğini söyledi.

Wiles, Trump'ın açık ara en disiplinli seçim kampanyasını yürüttüğü için geniş çapta itibar görüyor. Wiles ön plana çıkmaktan o kadar kaçınan bir isim ki Trump çarşamba sabahı erken saatlerde zaferini kutlarken konuşmak için mikrofonu almayı bile reddetti.

Susie Wiles kimdir?

Susie Wiles, siyaset alanında çalışmaya başlayalı bir yıldan kısa bir süre olmuşken 1980 seçimlerin öncesi Ronald Reagan’ın kampanya ekibine katıldı.

2010 yılında, o zamanlar çok az siyasi deneyimi olan bir işadamı olan Rick Scott’ın sadece yedi ay içinde Florida valisi olmasına yardımcı oldu. Scott şu anda senatör olarak görev yapıyor.

Wiles, 2015'te başkanlık önseçimleri sırasında Trump'la tanıştı ve Florida kampanyasının eşbaşkanı oldu.Trump 2016'da eyaleti Hillary Clinton'a karşı yüzde 1.6'lık bir farkla kazandı.

İki yıl sonra başarılı valilik yarışının sorumluluğunu ona veren Florida Valisi Ron DeSantis, Wiles'ı “bu işin en iyisi” olarak tanımladı.

Trump kampanyasına göre Wiles, Beyaz Saray'da görev yapacak ilk kadın olacak.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ne iş yapar?

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü başkanların yönetiminde çok önemli bir rol oynuyor.

Esasen Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve bir başkanın tüm çalışanlarını bir araya getirmek gibi bir sorumlukları var.

Özel kalem müdürü, Başkanın Yürütme Ofisi aracılığıyla personele liderlik ediyor ve tüm günlük operasyonları ve personel faaliyetlerini denetliyor.

Ayrıca başkanlara politika konularında tavsiyelerde bulunuyorlar ve politika geliştirmeyi yönetmek ve denetleme sorumlulukları bulunuyor.