Trump: ABD-Çin ticaret anlaşması seçim sonrasına kalabilir

03 Aralık 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması için bir nihai tarihi olmadığını, ancak Kasım 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimi sonrasını beklemenin daha iyi olabileceğini söyledi.

NATO liderler zirvesine katılmak için bulunduğu Londra'da gazetecilere konuşan Trump, "Bir nihai tarihim yok. Bazı açılardan, Çin ile anlaşma için seçim sonrasına kadar beklemenin daha iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Ancak Çin'in şimdi bir anlaşma yapmak istediğini de belirten Trump, "Anlaşmanın doğru bir anlaşma olup olmayacağını göreceğiz. Çin ile şu anda oldukça iyi iş çıkarıyoruz. Çin ile ticaret anlaşması, benim bu anlaşmayı yapmak isteyip istemediğime bağlı. Doğru bir anlaşma olmalı" diye konuştu.