Trump, ABD-Çin ticaret anlaşmasını onayladı

Bloomberg News'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den 160 milyar dolara yakın ithalat için 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek tarifeleri durduran faz bir ticaret anlaşmasına onay verdi.



Danışmanları tarafından Trump'a dün yapılan toplantıda sunulan anlaşma, Çin'in daha fazla ABD tarım ürünü alması sözü karşılığında Çin'e hali hazırda uygulanmakta olan bazı tarifeleri azaltılmasını da içeriyor.



Kaynaklar, ABD ve Çin'in prensipte anlaştıklarını ancak hukuki metnin henüz bitirilmediğini belirtirken, Beyaz Saray Sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı. Konuya yakın kaynaklara göre anlaşmaya ilişkin resmi duyuru bugün yapılacak.



Edinilen bilgilere göre ABD, Çin'in 2020 yılında 50 milyar dolar tutarında ABD tarım ürünü satın alma taahhütü karşılığında 15 Aralık'ta 156 milylar dolar tutarında Çin mali için yürürlüğe girecek tarifelerden vazgeçmenin yanı sıra, 360 milylar dolar Çin malı için hali hazırda yüzde

15 ve yüzde 25 olarak uygulanmakta olan tarifeleri de azaltacak.

Trump'ın Tweet'i heyecan yaratmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Türkiye saatiyle akşamüstü Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Çin ile büyük bir anlaşmaya yaklaşıyoruz" demişti.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!