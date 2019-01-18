Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti

18 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde 22-25 Ocak tarihlerinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini iptal etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kararın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter'dan, "Demokratların, sınır ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle" paylaşımında bulunarak zirveye katılmayacağını ilan etmişti.

Pelosi'nin gezisi de iptal

Öte yandan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Brüksel ve Afganistan'a yapmayı planladığı geziyi de hükümetin kapalı olması gerekçesiyle iptal etti ancak kendi imkanlarıyla gidebileceğini belirtti.

Pelosi, iptal kararından kısa süre önce, Trump'a hükümetin kısmen kapanmasına yol açan bütçe tartışması nedeniyle, geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını ertelemesi çağrısı yapmıştı.