Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nde muhafazakâr çoğunluk sağladı

27 Ekim 2020

Cumhuriyetçi Partinin çoğunluk olduğu ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'nde ömür boyu üyelik için önerdiği yargıç adayı Amy Coney Barrett'i onaylayarak Trump'a başkanlık seçimleri öncesi büyük bir siyasi galibiyet sağladı.

Senato, Trump'ın şu ana kadarki üçüncü Yüksek Mahkeme yargıç ataması olan Barrett'in üyeliğini Demokratların toplu ret oylarına karşı resmi parti görüşü doğrultusunda onaylayarak Yüksek Mahkeme'de 6'ya 3 muhafazakâr yargıç çoğunluğunu oluşturdu.

Barrett'in ömür boyu yargıçlık üyeliğiyle birlikte Yüksek Mahkeme'de uzun yıllardan beri görülen en sağ eğilimli yargıç kurullarından biri oluşmuş oldu.

Yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'dan boşalan koltuğa 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce yeni bir yargıç seçmek adına Başkan Trump, Barrett'i aday göstermişti.

Barrett, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj, sağlık, bireysel silahlanma, seçim erişimi, başkanlık yetkileri ve Amerikan yaşamının diğer alanları konusundaki duruşunu daha muhafazakâr bir yöne çekebilir.

Kaynak: Reuters