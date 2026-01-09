Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela için harcayacağı rakamı açıkladı

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya operasyon düzenlemiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu kaçırmış, ülkenin başına da ABD'nin desteklediği Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado geçmişti.

Trump, yeni dönemde Venezuela petrolünün ABD'ye geleceğini açıklarken, gelecek hafta Machado ile görüşeceklerini ve görüşmeyi iple çektiğini söyledi.

Venezuela’yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunan Trump, "Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Ancak nihayetinde seçimler yapılacak" dedi.

ABD'li petrol devleri 100 milyar dolar harcayacak

Petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, Venezuela’da inanılmaz kalitede ve miktarda petrol olduğunu belirterek, "Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar" diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi" iddiasında bulundu.