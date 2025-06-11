Trump açıkladı: ABD ile Çin arasındaki ekonomik anlaşma tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ekomomik anlaşmanın tamamlandığını ifade etti.

Trump, "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi" dedi.

Anlaşmanın, nadir toprak elementleri ve öğrenci değişimi gibi alanları kapsadığı da belirtildi.

"İlişkilerimiz mükemmel'"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek.

Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız. Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!"